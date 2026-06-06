Sakarya'da servis aracının çarptığı 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Adapazarı ilçesinde kırmızı ışık ihlali yaptığı öne sürülen servis aracının çarptığı 17 yaşındaki scooterli genç, kaldırıldığı hastanede 5 gün sonra yaşam savaşını kaybetti.
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1 Haziran günü, Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Yenigün Mahallesi Turan Caddesi üzerinde bir kaza meydana geldi.
Kırımızı ışık ihlali yaptığı öne sürülen 54 S 2474 plakalı servis aracı sürücüsü Y.Ç., scooter kullanan Muhammet Serkan Akyılmaz'a (17) ardından karşı yönden gelen G.Ç. idaresindeki otomobile çarptı.
SCOOTERLİ GENÇ AĞIR YARALANDI
Meydana gelen kazada otomobil ve servis sürücüsü hafif şekilde, scooter sürücüsü Akyılmaz ise ağır yaralandı.
Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve tedbir gayesiyle itfaiye ekipleri sevk edildi.
5 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ
Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar, hastaneye sevk edildi.
Ağır yaralı olarak hastanede tedavi altına alınan Akyılmaz, 5 gün sonra yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)