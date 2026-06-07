Sakurajima Yanardağı'nda patlama: Kül bulutu Kagoshima kentini kapladı

Kagoshima Yerel Meteoroloji Gözlemevi'nin açıklamasına göre, Minamidake kraterindeki güçlü patlama pazar sabahı gerçekleşti. Patlama sonucu oluşan yoğun kül bulutu rüzgarın etkisiyle Kagoshima kentine taşındı ve kent genelinde görüş mesafesinin düşmesine yol açtı.

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), yanardağ için uygulanan ve krater çevresine erişimi kısıtlayan Volkanik Alarm Seviyesi 3 uyarısını sürdürdü. Söz konusu uyarı seviyesi, 27 Temmuz 2022 tarihinden bu yana yürürlükte bulunuyor.

PATLAMA BİR SAATTEN FAZLA SÜRDÜ

Meteoroloji yetkililerinin verdiği bilgiye göre patlama yerel saatle 06.52'de başladı ve yaklaşık 07.55'e kadar devam etti. Bu süreçte yanardağdan çıkan kül bulutu Kagoshima kentine doğru ilerledi.

Kentte yolların, araçların, bisikletlerin ve açık alanların külle kaplandığı, görüş mesafesinde ciddi azalma yaşandığı bildirildi.

RÜZGAR YÖN DEĞİŞTİRDİ

Günün ilerleyen saatlerinde Sakurajima çevresindeki rüzgar yönünün değişmesiyle kül bulutu doğuya yönelerek Tarumizu ve Kanoya bölgelerine taşındı.

Yetkililer, öğleden sonra Kagoshima kentinde yeni kül yağışının azalmasının beklendiğini ancak yere çöken küllerin rüzgarla yeniden havalanabileceği konusunda vatandaşları uyardı.

YETKİLİLERDEN TEHLİKE UYARISI

Japonya Meteoroloji Ajansı, Minamidake ve Showa kraterlerinin yaklaşık 2 kilometrelik çevresinde büyük volkanik kaya parçaları ve piroklastik akıntı riskinin devam ettiğini açıkladı.

Ayrıca rüzgarın etkisiyle kül ve küçük taş parçalarının geniş alanlara taşınabileceği, patlamaların oluşturabileceği hava şoklarının cam kırılmalarına neden olabileceği belirtildi. Uzmanlar, yağışların kül birikintilerini harekete geçirmesi durumunda çamur akıntılarının (lahar) da meydana gelebileceği uyarısında bulundu.

HAVACILIK UYARILARI YAYIMLANDI

Tokyo Volkanik Kül Danışma Merkezi (VAAC), bugün saat 01.38 UTC'de yayımladığı bültende, volkanik kül bulutunun Kagoshima Havalimanı'nın yaklaşık 56 kilometre güneyinde ve yaklaşık 3 kilometre yükseklikte tespit edildiğini duyurdu.

Merkezin saat 02.21 UTC'de yayımladığı ikinci uyarıda ise 02.06 UTC'de yeni bir patlama meydana geldiği, kül bulutunun yaklaşık 2,4 kilometre yüksekliğe ulaştığı ve güneydoğu yönüne doğru yayıldığı kaydedildi.

UÇUŞLARDA AKSAMALAR YAŞANDI

Kagoshima Havalimanı'nın uçuş bilgi ekranlarında 7 Haziran günü bazı seferlerde iptal ve gecikmeler görüldü. Ancak havalimanı yönetimi ile hava yolu şirketleri, bu aksaklıkların doğrudan Sakurajima'daki kül yağışıyla bağlantılı olduğunu doğrulamadı.

Japonya'nın en aktif volkanlarından biri olarak kabul edilen Sakurajima, sık aralıklarla meydana gelen patlamaları nedeniyle bölgedeki yetkililer tarafından sürekli izlenmeye devam ediyor. Patlamanın ardından bölgede alarm durumunun sürdüğü ve gelişmelerin yakından takip edildiği bildirildi.