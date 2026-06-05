Salda Gölü yeni sezona hazır

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Burdur'un Yeşilova ilçesinde bulunan Salda Gölü, ziyaretçilerine hazır.

Salda Gölü'nde satış büfeleri, konaklama tesisleri ve hizmet alanları, ziyaretçileri ağırlamaya hazır hale getirildi.

Hem Yeşilova ilçesinde hem de göl çevresindeki tesislerde sezon hazırlıkları tamamlanırken, bölge ekonomisine katkı sağlayan işletmeler de hizmet vermeye başladı.

ÖNLEMLER ALINDI

Yaz sezonuyla birlikte Salda Gölü'nde güvenlik ve koruma tedbirleri de artırılırken gölde yüzmek isteyen ziyaretçilerin can güvenliğinin sağlanması ve doğal yapının korunması amacıyla çeşitli önlemler alındı.

Doğanın korunması amacıyla atlı jandarma birlikleri bölgede görevlendirilirken AFAD ekipleri ile cankurtaranlar da sezon boyunca görev yapacak.

İNSANLARIN İLGİSİNİ ÇEKİYOR

Dünya Jeolojik Miras Listesi'ndeki Salda Gölü, Mars'taki Jezero Krateri ile benzer jeolojik özellikler taşırken, bu özelliğiyle bilim insanlarının ilgisini çekmeye devam ediyor.