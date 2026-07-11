Samsun'da alacak cinayetinde 4 şüpheli adliyede

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Samsun'un Canik ilçesinde aralarında alacak meselesi yüzünden husumet olduğu belirtilen Oğuz Başkan ile Yaşar T. ve kardeşi Ertan T. sokak ortasında karşılaşınca tartışma çıktı.

Tartışma büyüyüp kavgaya dönüştü.

SİLAHLI SALDIRIDA YARALANDI

Oğuz Başkan açılan ateşte sağ kasığından yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Oğuz Başkan, yapılan ilk müdahalesi sonrası özel bir hastaneye kaldırıldı.

Tedaviye alınan Başkan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

RUHSATSIZ SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Çalışma başlatan polis ekipleri, Yaşar T. ile kardeşi Ertan T.'yi gözaltına aldı.

Olay yerinde yapılan incelemelerde 1 ruhsatsız tüfek ile 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

2 ŞÜPHELİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından polis soruşturmayı derinleştirdi.

Ekipler, olayla bağlantılı olduğu belirtilen Hasan T. ile Hasan T.’yi de gözaltına aldı.

4 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

4 şüpheli bugün emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, Oğuz Başkan'ın 28, Ertan T. ile Yaşar T.’nin 5’er, Hasan T.’nin 6 ve Hasan T.’nin 3 suç kaydı olduğu bildirildi.