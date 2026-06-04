Samsun'da fabrikadaki iş kazasında 3 işçi yaşamını yitirdi

Samsun'da akşam saatlerinde Tekkeköy ilçesi Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir demir çelik fabrikasında çalışan isimleri öğrenilemeyen 3 işçi, yüksek gerilim hattından akıma kapılıp, kuyuya düştü.

AKIMA KAPILAN 3 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, 3 işçinin de hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerindeki incelemenin ardından işçilerin cansız bedenleri, kuyudan çıkarılıp, otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İSİMLERİ BELLİ OLDU

Kazada fabrika çalışanları Naci Gezer (46), Mustafa İnanç (50) ve Yunus Çekiç'in (47) hayatını kaybettiği öğrenildi.

Samsun Valisi Orhan Tavlı, olayla ilgili yaptığı açıklamada 3 işçinin elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiğini doğruladı. Tavlı, hayatını kaybeden işçilerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.

Ekiplerin olay yerindeki inceleme ve çalışmaları sürerken, iş kazasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.