Samsun'da giyim mağazalarını soyan karı koca yakalandı
İlkadım ilçesinde iki ayrı giyim mağazasından hırsızlık yaptıkları iddia edilen karı koca, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanarak adliyeye sevk edilirken hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.
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Samsun'un İlkadım ilçesinde hırsızlık şebekesi çökertildi.
Pazar Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi ile Kale Mahallesi Gazi Caddesi’nde bulunan iki ayrı giyim mağazasında hırsızlık vakaları yaşandı.
KARI KOCA HIRSIZLAR
A.T. ile eşi S.T., mağazalardan çeşitli giyim eşyaları çaldı.
Hırsızlık anları iş yerlerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
SIKI İNCELEME İLE YAKALANDILAR
Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüpheliler yakalamak için çalışma başlattı.
Görüntüler ve elde edilen bilgiler doğrultusunda çalışma başlatılan çalışmada şüpheli karı koca takip sonucu yakalanarak Gazi Polis Merkezi’ne teslim edildi.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
Polisteki sorguları tamamlanan A.T. ve S.T., bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)