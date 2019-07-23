taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7169
Euro
6.38
Altın
1417.53
Borsa
102556.15
Gram Altın
260.741

Samsun'da gözaltına alınan şahsa linç girişimi

Bekçilerin şüphe üzerine gözaltına alıp kelepçelediği yabancı uyruklu kişi, çevrede toplanan kalabalık tarafından 'taciz' suçlamasıyla yakalandığı söylentisi üzerine linç edilmek istendi.

DHA | 23.07.2019 - 23:41..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Samsun'da İlkadım ilçesindeki Samsun Vergi Dairesi Başkanlığı önünde linç girişimi meydana geldi.

Ailesi ile yürürken bilinmeyen nedenle tartışmaya başlayan yabancı uyruklu kişiyi gören 2 bekçi, tartışmaya müdahale etmek istedi.

Bekçilerin ters kelepçe takıp yere yatırdıkları ve ardından duvara dayadıkları şüphelinin Arapça sözler söylemesi üzerine çevredekiler, durumu anlamaya çalıştı, görevli bekçilere yardım etmek istedi.

TACİZ İDDİASIYLA GÖZALTINA ALINDI SÖYLENTİSİ

Çevrede artan kalabalıktan bazıları yabancı uyruklu şüphelinin taciz iddiasıyla gözaltına alındığını öne sürerek, linç etmek istedi. Kalabalığı sakinleştirmekte zorluk yaşayan bekçiler, şüpheliyi güçlükle kalabalık arasından uzaklaştırmaya çalıştı.

Yabancı uyruklu kişi, son anda kalabalık arasından çıkarılıp, sokakta bekleyen polis ekiplerine teslim edildi. Olay sonrası öfkeli kalabalık çevrede bulunan bir alışveriş merkezi görevlileri ve polis tarafından uzaklaştırılırken, şüpheli ve ailesi ifadesi için polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Samsun'da gözaltına alınan şahsa linç girişimi

Samsun'da gözaltına alınan şahsa linç girişimi

Samsun'da gözaltına alınan şahsa linç girişimi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İngiltere'nin yeni başbakanı Boris Johnson oldu

İngiltere'nin yeni başbakanı Boris Johnson oldu

210
Binali Yıldırım yeni görevini bekliyor

Binali Yıldırım yeni görevini bekliyor

259
'Türkiye'nin füzelerinin anahtarı ABD'de olacaktı'

'Türkiye'nin füzelerinin anahtarı ABD'de olacaktı'

155
Suriyeli karikatürist Atatürk'ü hedef almaya kalktı

Suriyeli karikatürist Atatürk'ü hedef almaya kalktı

280
İstanbul'daki kaçak Suriyeliler hükümetin gündeminde

İstanbul'daki kaçak Suriyeliler hükümetin gündeminde

535
Volkswagen Türkiye'ye gelecek

Volkswagen Türkiye'ye gelecek

265
Volkswagen fabrikası binlerce kişiyi iş sahibi yapacak

Volkswagen fabrikası binlerce kişiyi iş sahibi yapacak

236
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir