Samsun'da gözaltına alınan şahsa linç girişimi

Samsun'da İlkadım ilçesindeki Samsun Vergi Dairesi Başkanlığı önünde linç girişimi meydana geldi.

Ailesi ile yürürken bilinmeyen nedenle tartışmaya başlayan yabancı uyruklu kişiyi gören 2 bekçi, tartışmaya müdahale etmek istedi.

Bekçilerin ters kelepçe takıp yere yatırdıkları ve ardından duvara dayadıkları şüphelinin Arapça sözler söylemesi üzerine çevredekiler, durumu anlamaya çalıştı, görevli bekçilere yardım etmek istedi.

TACİZ İDDİASIYLA GÖZALTINA ALINDI SÖYLENTİSİ

Çevrede artan kalabalıktan bazıları yabancı uyruklu şüphelinin taciz iddiasıyla gözaltına alındığını öne sürerek, linç etmek istedi. Kalabalığı sakinleştirmekte zorluk yaşayan bekçiler, şüpheliyi güçlükle kalabalık arasından uzaklaştırmaya çalıştı.

Yabancı uyruklu kişi, son anda kalabalık arasından çıkarılıp, sokakta bekleyen polis ekiplerine teslim edildi. Olay sonrası öfkeli kalabalık çevrede bulunan bir alışveriş merkezi görevlileri ve polis tarafından uzaklaştırılırken, şüpheli ve ailesi ifadesi için polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.









