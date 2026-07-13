Samsun'da hamile eşini hastaneye götürürken kaza yapan araca çarptı: 3 yaralı

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Samsun'un Canik ilçesinde Umut Aydın idaresindeki hafif ticari araç, önünde seyir halinde bulunan Recep Ablay yönetimindeki hafif ticari araca çarptı.

Kazanın ardından araçlarından inen sürücüler arasında tartışma yaşandı.

KAZA NEDENİYLE YOLDA DURAN ARACA ÇARPTI

Bu sırada Terme ilçesinden hamile eşi Kadriye Arslanoğlu'nu Samsun Şehir Hastanesi'ne kontrole götüren Emre Arslanoğlu yönetimindeki minibüs, kaza nedeniyle yolda duran araca arkadan çarptı.

HAMİLE KADIN YARALANDI

Kazada minibüste yolcu olarak bulunan hamile Kadriye Arslanoğlu ile hafif ticari aracın sürücüsü Umut Aydın ve araçta bulunan Beste Bünyat yaralandı.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Samsun Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.