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Samsun'da hırsız izi belli olmasın diye poşet kullandı

Bafra ilçesinde telefon hırsızı, izinin belli olmaması için ayakkabılarına poşet geçirdi.

İHA | 18.10.2019 - 10:52..
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Samsun'un Bafra ilçesi Hacınabi Mahallesi Tekel Caddesi’nde, Fatih Türk’e ait iş yerinin cam kapısını kıran 1 kişi vitrinde bulunan 15 bin lira değerinde 4 adet telefonu alarak kaçtı.

ŞÜPHELİYİ ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

İş yerinin önünden geçen bir vatandaş, kapının kırık olduğunu fark etmesi üzerine durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yaptıkları inceleme sonucunda kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Samsun'da hırsız izi belli olmasın diye poşet kullandı ViDEO

POŞETLİ HIRSIZ GÜVENLİK KAMERASINDA

Olay ani ise iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, hırsızın, izinin belli olmaması için ayakkabılarına poşet geçirdiği görülüyor. Cam kapıyı omuz atarak kıran zanlı, içeri girip vitrindeki telefonları toplayıp cebine koyuyor ve çıkıp izini kaybettiriyor.

Samsun'da hırsız izi belli olmasın diye poşet kullandı

Samsun'da hırsız izi belli olmasın diye poşet kullandı

Samsun'da hırsız izi belli olmasın diye poşet kullandı

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