Samsun'da kargo kutusundaki havai fişekler alev aldı
Samsun'un İlkadım ilçesinde sipariş edilen havai fişeklerin içinde olduğu kargo kutusu alev alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Samsun'un İlkadım ilçesinde korkutan bir an yaşandı.
İlkadım ilçesi Toybelen Mahallesi’ndeki kargo deposunda bir kişinin sipariş ettiği havai fişekler, kargo kutusunda henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.
SORUŞTURMA BAŞLADI
İhbar üzerine adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, alev alan karton kargo kutusunu söndürdü. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)