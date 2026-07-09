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Samsun'da kargo kutusundaki havai fişekler alev aldı

Samsun'un İlkadım ilçesinde sipariş edilen havai fişeklerin içinde olduğu kargo kutusu alev alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ensonhaber / DHA
Samsun'da kargo kutusundaki havai fişekler alev aldı
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Samsun'un İlkadım ilçesinde korkutan bir an yaşandı. 

 İlkadım ilçesi Toybelen Mahallesi’ndeki kargo deposunda bir kişinin sipariş ettiği havai fişekler, kargo kutusunda henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

SORUŞTURMA BAŞLADI

İhbar üzerine adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, alev alan karton kargo kutusunu söndürdü. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. 

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)