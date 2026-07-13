Samsun'da kestiği ağacın altında kalarak can verdi

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Samsun'un Vezirköprü ilçesinde acı bir olay yaşandı.

81 yaşındaki Recep Saliç'ın, bahçesinde kestiği ağaç üzerine devrildi.

Kazada ağır yaralanan adam, Vezirköprü Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Recep Saliç, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Recep Saliç’in cenazesi, ölüm nedeninin kesin olarak belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı’na gönderildi.