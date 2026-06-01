Samsun'da kiralık araçta 225 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında İlkadım ilçesinde şüpheli bir aracı takibe aldı.

Durumundan şüphelenilen araç ekipler tarafından durdurularak detaylı aramaya alındı.

225 BİN UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ

Araçta yapılan aramada toplam 225 bin adet uyuşturucu hap bulundu. Ele geçirilen maddelere el konulurken, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Uyuşturucuların piyasaya sürülmek üzere taşındığı değerlendiriliyor.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyon kapsamında araçta bulunan A.T. (39), D.Y. (31) ve R.Y. (23) gözaltına alındı. Şüpheliler emniyete götürülerek ifadeleri alınmak üzere işlem başlatıldı.

ARAÇ KİRALIK ÇIKTI

Yapılan incelemelerde uyuşturucu hapların taşındığı aracın kiralık olduğu tespit edildi. Bu durumun olayın organizasyon boyutuna ilişkin soruşturmayı derinleştirdiği değerlendiriliyor.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Emniyet güçleri, uyuşturucu ağının bağlantılarını ortaya çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor. Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.