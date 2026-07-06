Samsun'da kırmızı bültenle aranan firari ile uyuşturucu hükümlüsü yakalandı

Emniyet ekipleri halkın güvenliği adına suçlulara yönelik operasyonlarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Samsun'da başarılı bir operasyon daha gerçekleşti.

Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, Samsun Ağır Ceza İlamat Masasınca "konutta geceleyin silahla yağma" suçundan hakkında 15 yıl 3 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve kırmızı bültenle aranan A.A., saklandığı ikamete düzenlenen operasyonla yakalandı.

10 YIL 10 AY KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI

Öte yandan, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yunus Timlerince Atakum ilçesinde gerçekleştirilen uygulamada, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası ile bin 500 TL adli para cezası bulunan İ.Y. de gözaltına alındı.

CEZAEVİNE TESLİM EDİLDİLER

Yakalanan 2 hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.