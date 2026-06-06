Samsun'da korsan taksi denetimlerinde 3 sürücüye 300 bin TL ceza

Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atakum ilçesinde korsan taşımacılığa yönelik denetim gerçekleştirdi.

Alparslan Bulvarı üzerinde uygulama noktası oluşturan ekipler, mobil uygulamalar üzerinden yolcu aldığı belirlenen araçları tek tek durdurarak kontrol etti.

3 SÜRÜCÜYE 300 BİN TL CEZA

Denetimlerde yakalanan sürücüler, korsan taksicilik yapmadıklarını söyleyerek polisi ikna etmeye çalıştı.

Ekipler tarafından uygulama üzerinden yolcu aldığı tespit edilen 3 sürücüye toplam 300 bin TL idari para cezası uygulandı.

Ayrıca araçlar 2 ay süreyle trafikten men edilirken, sürücü belgelerine de 1 ay el konuldu.

"DEVLETİN KESTİĞİ PARMAK ACIMAZ"

Ceza uygulanan sürücülerden bazıları, "Devletin kestiği parmak acımaz, güzel bir anı oldu" ifadelerini kullanırken, bazıları ise araçlarındaki yolcuların arkadaşları olduğunu ve gezmeye çıktıklarını öne sürdü.

Ancak sürücüler cezai işlem uygulanmaktan kurtulamadı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin korsan taksiyle mücadele çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğü belirtildi.