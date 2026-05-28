Samsun’da Kurban Bayramı’nın ilk gün bilançosu: 472 yaralı

Kurban Bayramı’nın ilk günü sona erdi.

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre, dün kurban kesimi sırasında yaralanan yüzlerce kişi acil servislere başvurdu.

KURBAN KESMEK İSTERKEN KENDİLERİNİ KESTİLER

Bayram namazının ardından kurban kesim alanlarında yoğunluk oluşurken, kurban kesmek isteyen bazı vatandaşlar dikkatsizlik ve tecrübesizlik sonucu kendilerini yaraladı.

El, kol ve bacak bölgelerinden yaralanan vatandaşlardan bazıları kendi imkanlarıyla hastanelere giderken, bazıları ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

SABAHIN İLK SAATLERİNDEN İTİBAREN YOĞUNLUK BAŞLADI

Özellikle Samsun Şehir Hastanesi Acil Servisi’nde bayramın ilk saatlerinden itibaren yoğunluk yaşandı.

Kent genelinde hastanelerin acil servislerine başvuran 472 kişinin büyük bölümünün kurban kesimi sırasında bıçak ve kesici aletlerle yaralandığı öğrenildi.