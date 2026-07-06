Samsun'da motosikletiyle park halindeki otomobile çarptı: Hayatını kaybetti
Atakum ilçesinde, park halindeki otomobile çarpan motosikletin 21 yaşındaki sürücüsü Emirhan Or hayatını kaybetti. Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.
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Samsun'un Atakum ilçesine bağlı Esenevler Mahallesi İsmet İnönü Bulvarı’nda Emirhan Or’un hakimiyetini kaybettiği motosiklet, park halindeki otomobile çarptı.
Kazada Or, yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİ
Yaralı, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından kaldırıldığı özel hastanede yaşamını yitirdi.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)