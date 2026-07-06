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Samsun'da motosikletiyle park halindeki otomobile çarptı: Hayatını kaybetti

Atakum ilçesinde, park halindeki otomobile çarpan motosikletin 21 yaşındaki sürücüsü Emirhan Or hayatını kaybetti. Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.

Ensonhaber / DHA
Samsun'da motosikletiyle park halindeki otomobile çarptı: Hayatını kaybetti
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Samsun'un Atakum ilçesine bağlı Esenevler Mahallesi İsmet İnönü Bulvarı’nda Emirhan Or’un hakimiyetini kaybettiği motosiklet, park halindeki otomobile çarptı.

Kazada Or, yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Yaralı, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından kaldırıldığı özel hastanede yaşamını yitirdi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)