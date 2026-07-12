Samsun'da ölümlü kazanın sürücüsü tutuklandı

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20 Haziran'da Samsun'un İlkadım ilçesi Barış Bulvarı'nda meydana gelen olayda, Tofaş marka otomobilin park halindeki bir araca çarpması sonucu araç hurdaya döndü.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada 1’i çocuk 3 kişi yaralanırken, ağır yaralanan 28 yaşındaki kadın tedavi gördüğü Samsun Şehir Hastanesi’nde dün hayatını kaybetti.

Kazayı yaralı olarak atlatan ve otomobilin sürücüsü olduğu iddia edilen Huzeyfe G. İlyasköy Polis Merkezi ekiplerince gözaltına alındı.

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Emniyetteki ifadesinde kazayı hatırlamadığını söylediği öğrenilen Huzeyfe G., bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi.

Nöbetçi mahkemeye çıkarılan Huzeyfe G., tutuklanarak cezaevine gönderildi.