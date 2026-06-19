Samsun'da sokak kedilerinin 'dedesi', terzi dükkanını kimsesiz canlara açtı

Samsun'da Kale Mahallesi’nde bulunan Site Camisi’nin altında terzilik yapan Mahmut Memişoğlu, dükkanını yalnızca bir iş yeri olarak değil, aynı zamanda kediler için bir sığınak olarak kullanıyor. Sahipsiz kediler günün büyük bölümünü burada geçirirken, bazıları ise kısa süreli beslenip yeniden sokağa dönüyor.

Memişoğlu, kedilerin beslenmesi için özel bir buzdolabı bulundurarak mama ve gıda ihtiyaçlarını düzenli şekilde karşılıyor.

“KEDİLERİN DEDESİ” OLARAK TANINIYOR

65 yılı aşkın süredir terzilik yapan Mahmut Memişoğlu, çevresinde “kedilerin dedesi” olarak anılmaktan memnun olduğunu belirtiyor. Geçmişte çok daha fazla kediye baktığını söyleyen Memişoğlu, zamanla sayının azaldığını ancak sevgisinin hiç eksilmediğini ifade ediyor.

Bir dönem 60’tan fazla kediye baktığını belirten Memişoğlu, bugün ise yaklaşık 20 kediye düzenli olarak bakım yaptığını dile getiriyor.

HAYVAN SEVGİSİ GÜVERCİNDEN KEDİLERE UZANDI

Hayvanlara olan ilgisinin yıllar öncesine dayandığını anlatan Memişoğlu, gençlik yıllarında güvercinlere baktığını, 1980’li yıllardan sonra ise kedi sevgisinin hayatında daha büyük bir yer edindiğini söylüyor.

Yaralı bir kediyi tedavi ettirdikten sonra bu sevginin kalıcı hale geldiğini belirten Memişoğlu, o günden sonra sokak kedilerinin hayatında vazgeçilmez bir yer edindiğini ifade ediyor.

MAMALARI DÜKKÂNDA, KEDİLER HER YERDE

Dükkanında kedilere ait mamaları özel olarak saklayan Memişoğlu, rafların altını dahi mama dolu bir alan haline getirmiş durumda. Kedilerin günün farklı saatlerinde dükkâna girip çıktığını söyleyen Memişoğlu, esnafın zaman zaman bu durumdan rahatsızlık duysa da kendisinin hayvanları beslemeye devam ettiğini belirtiyor.

“ONLARSIZ BİR YAŞAM DÜŞÜNEMİYORUM”

Hayatının merkezine kedileri yerleştiren Memişoğlu, onlarsız bir yaşam düşünemediğini ifade ediyor. Sokakta annesiz kalan yavruların zaman zaman kendisine getirildiğini söyleyen yaşlı terzi, bu yavruların bakımını da üstleniyor.

Kedileri yaratandan dolayı sevdiğini vurgulayan Memişoğlu, ömrü yettiği sürece sokak hayvanlarına bakmaya devam edeceğini belirtiyor.

ÖMRÜNÜ HAYVANLARA ADADI

Yıllardır hiçbir karşılık beklemeden sokak kedilerine bakan Mahmut Memişoğlu, yaşına rağmen bu sorumluluğu sürdürmekte kararlı. Onun dükkânı artık yalnızca bir terzi atölyesi değil, aynı zamanda kimsesiz kedilerin sıcak bir yuva bulduğu küçük bir sığınak olarak biliniyor.