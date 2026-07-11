Samsun'da trafik denetiminden kaçmak için anayolda geri ilerledi

Samsun Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kale Mahallesi 19 Mayıs Bulvarı üzerinde gerçekleştirilen denetimlerde çok sayıda araç ve sürücü kontrol edildi.

Uygulama sırasında emniyet kemeri kullanmayan, seyir halindeyken cep telefonuyla konuşan ve kırmızı ışık ihlali yaptığı belirlenen sürücülere idari para cezası uygulandı.

Denetim esnasında 55 ABV 900 plakalı Tofaş marka otomobilin sürücüsü M.C., kontrol noktasını fark edince uygulamaya girmemek için aracını anayolda geri geri sürmeye başladı.

DİĞER SÜRÜCÜLERİ TEHLİKEYE ATTI

Yoğun trafikte metrelerce geri geri ilerleyen sürücü, hem kendi güvenliğini hem de diğer yol kullanıcılarının can güvenliğini riske attı.

Durumu fark eden motorize polis ekipleri, sürücüyü durdurmak için hemen harekete geçti.

PARK EDİYORMUŞ GİBİ DAVRANDI, POLİSTEN KAÇAMADI

Bir süre geri manevra yaptıktan sonra aracını park ediyormuş izlenimi vermeye çalışan M.C., otomobilden inerek bölgeden uzaklaşmak istedi.

Ancak motorize polis ekipleri sürücüyü kısa sürede yakalayarak kontrol altına aldı.

EHLİYETSİZ VE KİMLİKSİZ ÇIKTI

Yapılan incelemelerde M.C.’nin sürücü belgesinin bulunmadığı, Afganistan uyruklu olduğu ve yanında kimlik taşımadığı belirlendi. Ayrıca sürücünün emniyet kemeri de takmadığı tespit edildi.

Polis ekipleri, sürücü hakkında kimlik bulundurmamak, emniyet kemeri takmamak ve anayolda geri geri ilerleyerek trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten idari işlem uyguladı.

ARAÇ OTOPARKA ÇEKİLDİ

Başka bir kişi adına kayıtlı olduğu öğrenilen otomobil, sürücünün ehliyetsiz olması nedeniyle çekici yardımıyla otoparka götürüldü.