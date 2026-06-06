Samsun'da zamana karşı yarış: 58 yaşındaki hasta helikopterle hastaneye yetiştirildi

Türkiye, sağlık sistemi kalitesi ve hizmeti alanında dünyada parmakla gösterilen ülke olmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Samsun'da dikkat çeken bir olay yaşandı.

İLK MÜDAHALE ACİL SERVİS EKİPLERİ TARAFINDAN YAPILDI

Göğüs ağrısı şikayetiyle B.K., Vezirköprü Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne başvurdu.

58 yaşındaki erkek B.K.'ye ilk müdahale, acil servis ekipleri tarafından yapıldı.

AMBULANS HELİKOPTER TALEP EDİLDİ

Hastanın durumu kardiyoloji uzmanına danışılırken, değerlendirme sonrası zaman kaybının önüne geçebilmek amacıyla ambulans helikopter talep edildi.

SAĞLIK EKİPLERİ ZAMANLA YARIŞTI

Kalp krizi vakalarında tıkalı koroner damarın anjiyo ve balon/stent yöntemiyle açılmasına kadar geçen ve "kapı-balon süresi" olarak adlandırılan kritik sürenin 120 dakikanın altında tutulabilmesi için sağlık ekipleri zamanla yarıştı.

HELİKOPTERLE HASTA BAŞKA HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Bu kapsamda hasta, ambulans helikopterle Vezirköprü’den alınarak Samsun’un İlkadım ilçesindeki helikopter pistine getirildi.

Burada hazır bekleyen kara ambulansına alınan 58 yaşındaki hasta, ileri tetkik ve tedavi için Samsun Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.