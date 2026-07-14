Samsung Galaxy M67'nin özellikleri ortaya çıktı

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, yeni orta segment modeli Galaxy M67 5G'yi yakın zamanda piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Sızdırılan performans testleri, cihazın gücünü geçmiş yılların amiral gemisi modellerine hayat veren tanıdık bir işlemciden alacağını gösteriyor.

ESKİ AMİRAL GEMİSİ İŞLEMCİSİ YENİDEN SAHNEDE

Paylaşılan Geekbench raporlarına göre Galaxy M67 5G, daha önce Galaxy S22 ve Galaxy S23 FE modellerinde de kullanılan Exynos 2200 işlemciyle donatılacak.

Bu 4 nm fabrikasyon sürecine sahip güçlü çip, bünyesinde ışın izleme teknolojisine sahip AMD RDNA 2 mimarili Samsung Xclipse 920 grafik ara birimini barındırıyor.

PERFORMANS TESTİ SONUÇLARI

Yeni akıllı telefon, yapılan Geekbench 6 testlerinde tek çekirdekte 1.589 puan alırken çok çekirdekli test senaryosunda ise 3.923 puan elde etmeyi başarıyor.

Bu değerlerle Galaxy A57 modelindeki Exynos 1680 işlemciye kıyasla tek çekirdekte daha yüksek performans sunan telefon, çok çekirdekte ise biraz geride kalıyor.

En az bir varyasyonunda 8 GB RAM kapasitesiyle geleceği kesinleşen modelin kutudan Android 17 işletim sistemiyle çıkacağı belirtiliyor.

Akıllı telefonun fiyatı ve kesin çıkış tarihi henüz netleşmese de test aşamasına gelinmiş olması, cihazın birkaç hafta içinde tanıtılacağının habercisi.