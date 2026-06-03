Samsung'dan Android 18 sürprizi: One UI 8.5 güncellemesi 5 modele daha geldi

Güney Koreli teknoloji üreticisi Samsung, One UI 8.5 kararlı sürümünün dağıtım ağını hız kesmeden genişletmeye devam ediyor.

Şirket, popüler orta ve giriş segment cihazları olan Galaxy A34, A25, A16 4G, M35 ve A06 5G modellerini de yeni yazılıma kavuşturdu.

KÜRESEL DAĞITIM FARKLI ÜLKELERDE BAŞLADI

Galaxy A16 4G, Galaxy A34 ve Galaxy A25 modelleri için kararlı güncelleme ilk olarak Güney Kore'deki kullanıcılar için indirmeye açıldı.

Hindistan pazarında ise Galaxy M35 ve Galaxy A06 5G modelleri için yeni yapı numaralı sürümlerin dağıtımı başladı.

Farklı ülkelerde eş zamanlı başlayan bu süreç, yeni arayüzün küresel çapta yayılmaya başladığını resmen doğruluyor.

Güncellemenin kademeli olarak yayınlanması nedeniyle tüm bölgelerdeki kullanıcılar, aynı anda yeni sürüme erişemeyecek.

ONE UI 8.5 KULLANICILARA NELER SUNUYOR

Samsung'un Android 18 tabanlı en yeni işletim sistemi sürümü, cihazlarda daha akıcı animasyonlar ve yüksek sistem kararlılığı sunuyor.

Güncelleme ayrıca kullanıcı deneyimine yönelik çeşitli yenilikler, pil optimizasyonları ve kritik güvenlik iyileştirmelerini de beraberinde getiriyor.

Kullanıcılar, cihazlarının Ayarlar menüsüne girip Yazılım Güncellemesi sekmesinden İndir ve Yükle adımlarını takip ederek kontrol sağlayabiliyor.

Bu yeni adımla birlikte daha önce amiral gemisi serilerine gelen One UI 8.5 sürümü çok daha fazla bütçe dostu modele ulaşmış oldu.