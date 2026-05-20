San Diego’daki İslam Merkezi saldırısında yeni görüntü: Silahlı baskının anları

ABD’de infial yaratan San Diego İslam Merkezi saldırısına ilişkin yeni görüntülerin ortaya çıktığı iddia edildi. Sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntülerde, yüzleri tam seçilemeyen iki kişinin uzun namlulu silahlarla merkezin içine girerek rastgele ateş açtığı görülüyor. Kısa sürede yayılan kayıtların, 18 Mayıs’ta gerçekleştirilen kanlı saldırının şüphelilerine ait canlı yayın görüntüleri olduğu öne sürüldü.

Yetkililer, görüntülerin doğruluğuna ilişkin incelemelerin sürdüğünü belirtirken, olayla ilgili federal soruşturmanın genişletildiği bildirildi.

SALDIRIDA 3 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

Kaliforniya eyaletinin San Diego kentinde bulunan İslam Merkezi’ne 18 Mayıs Pazartesi günü düzenlenen silahlı saldırıda, aralarında bir güvenlik görevlisinin de bulunduğu 3 kişi hayatını kaybetmişti. Olay sırasında merkezde bulunan çok sayıda kişinin panik halinde binadan kaçmaya çalıştığı aktarılmıştı.

Güvenlik güçleri, saldırının ardından olay yerinde bulunan iki saldırganın intihar ettiğini açıklamıştı. ABD basınına yansıyan bilgilere göre saldırganların biri 17, diğeri ise 18 yaşındaydı.

Cami saldırısında çocukların hayatını kurtaran kahramanın son mesajı: Allah hayırlı ölüm nasip etsin

FBI: İNTERNETTE RADİKALLEŞTİLER

FBI yetkilileri tarafından düzenlenen basın toplantısında, saldırganların internet üzerinden tanıştıkları ve çeşitli çevrim içi platformlarda din karşıtı nefret içerikleri paylaştıkları belirtildi.

Yetkililer, özellikle İslam karşıtı söylemler içeren forumlarda aktif oldukları ifade edilen saldırganların dijital geçmişlerinin detaylı şekilde incelendiğini kaydetti. Federal soruşturma kapsamında saldırının organize bir nefret ağıyla bağlantılı olup olmadığı da araştırılıyor.

EVLERİNDE 30 ADET SİLAH BULUNDU

Soruşturmayı yürüten ekipler, saldırganlarla bağlantılı adreslerde yapılan aramalarda toplam 30 ateşli silah ele geçirildiğini duyurdu. Ele geçirilen mühimmat ve dijital materyallerin incelendiği belirtilirken, saldırganların başka hedeflere yönelik planlarının bulunup bulunmadığı da araştırılıyor.

Yetkililer, saldırının münferit bir eylem mi yoksa daha geniş çaplı bir aşırılıkçı yapılanmanın parçası mı olduğunun henüz netlik kazanmadığını ifade etti.

ABD medyası cami saldırısını aklama çalıştı: Cemaat 11 Eylül saldırganlarıyla bağlantılı

NEFRET SUÇU OLARAK SORUŞTURULUYOR

ABD’li yetkililer, San Diego’daki saldırının nefret suçu kapsamında değerlendirildiğini açıkladı. Olay sonrası ülkedeki Müslüman topluluklardan peş peşe kınama mesajları gelirken, çok sayıda sivil toplum kuruluşu ibadethanelere yönelik güvenlik önlemlerinin artırılması çağrısında bulundu.

Saldırının ardından İslam Merkezi önünde düzenlenen anma törenine yüzlerce kişi katılırken, hayatını kaybedenler için dualar edildi.