Şanlıurfa merkezli DEAŞ operasyonu: 47 gözaltı

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Terör örgütleriyle mücadele son sürat devam ediyor...

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ mensuplarına finansal destek sağladıkları değerlendirilen şüphelilerin yakalanması için soruşturma başlattı.

47'Sİ YAKALANDI

MASAK verileri üzerinden yapılan incelemede, 48 şüphelinin 108 milyon işlem hacmi gerçekleştirdikleri belirlendi.

Ekiplerce; Şanlıurfa, İstanbul, Ağrı, Van, Kocaeli, İzmir, Bursa, Aksaray, Gaziantep, Diyarbakır, Mersin, Çanakkale, Osmaniye, Hatay, Konya, Malatya, Kırşehir, Balıkesir, Mardin, Adana ve Ankara'da belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 47 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda; 97 dijital materyal, 11 yasaklı yayın, örgütsel faaliyetlerde kullanıldığı değerlendirilen 1900 euro, 1 tüfek ve 50 mermi ele geçirildi.

İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, 1 şüphelinin de yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.