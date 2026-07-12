Şanlıurfa'da 5 çocuk annesi yalnız yaşadığı evde ölü bulundu
Haliliye ilçesinde yaşayan Suriye uyruklu 5 çocuk annesi 37 yaşındaki Refah Kadour'un yalnız yaşadığı evinde ölü bulunmasına ilişkin soruşturma başlatıldı.
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Şüpheli ölümün adresi Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesi Bamyasuyu Mahallesi'nde bulunan bir ev.
5 katlı apartmanda yayılan ağır koku üzerine bina sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
EVDE CANSIZ BEDENİ BULUNDU
İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Eve giren ekipler, apartmanın en üst katında tek başına yaşayan yabancı uyruklu Refah Kadour'u hareketsiz halde buldu.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kadour'un hayatını kaybettiği belirlendi.
5 ÇOCUK ANNESİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ
Yaklaşık 1 yıl önce eşinden boşandığı 5 çocuk annesi Kadour'un cenazesi, yapılan incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)