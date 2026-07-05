Şanlıurfa'da battaniyeye sarılı cansız bedenin kimliği belirlendi: İranlı Omid Lotfipour

Şanlıurfa'nın Eyübbiye ilçesi Akabe Mahallesi'nde çevre yolundaki boş arazide İran battaniyeye sarılı halde hareketsiz yatan bir kişiyi fark edenler, 112'yi aradı.

Bölgeye giden sağlık görevlileri, battaniyeye sarılı kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

İRANLI OLDUĞU BELİRLENDİ

Olay Yeri İnceleme ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı kimlik tespit çalışmaları sonucunda, ölen kişinin 52 yaşındaki İran uyruklu Omid Lotfipour olduğu tespit edildi.

Lotfipour'un cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışma başlattı.

Ekipler, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alırken, bölgedekilerin bilgisine de başvuruyor.

Polis ekipleri, Omid Lotfipour'un son olarak kimlerle görüştüğünü, bölgeye nasıl geldiğini ve ölümünün şüpheli olup olmadığını belirlemek amacıyla çok yönlü araştırmasını sürdürüyor.