Şanlıurfa'da dehşet: Otobüs durağındaki eşini vurup polis bekledi

Şanlıurfa'nın Paşabağı Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'ndaki otobüs durağında silahlı saldırı olayı meydana geldi.

İddiaya göre, boşanma aşamasında olan ve ayrı yaşadıkları öğrenilen Emine ile Ahmet Dişçi, durakta karşılaştı.

EŞİNE PEŞ PEŞE ATEŞ ETTİ

Henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışmada Ahmet Dişçi, üzerindeki tabancayla eşine peş peşe ateş etti.

Silah sesleri çevrede tedirginliğe neden oldu, ağır yaralanan Emine Dişçi’nin yere yığıldığı görüldü.

ELİNDE TABANCA İLE POLİS BEKLEDİ

Çevredekilerin müdahalesiyle sakinleşen Ahmet Dişçi, elindeki tabancayla birlikte polis ekiplerinin gelmesini bekledi.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Yaralı Emine Dişçi, çevredekiler tarafından özel araçla hastaneye kaldırıldı.

Acil serviste tedaviye alınan kadının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, Ahmet Dişçi'yi gözaltına aldı.

Şüphelinin, eşinin daha önce yaptığı şikayet üzerine, hakkında uzaklaştırma kararı bulunduğu ve çiftin bir süredir ayrı yaşadığı öğrenildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen Ahmet Dişçi, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.