Şanlıurfa'da elektrik direğinde akıma kapıldı: Hayatını kaybetti

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Şanlıurfa Akçakale'ye bağlı kırsal Güneren Mahallesi'nde 21 yaşındaki işçi İbrahim Tektaş, kabloları tamir etmek amacıyla elektrik direğine tırmandı.

Tektaş, akıma kapılarak yere düştü.

KURTARILAMADI

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralıya ilk müdahaleyi yapan ekipler, ambulansla Akçakale Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Doktorların müdahale ettiği yaralı, kurtarılamadı.

SORUŞTURMA AÇILDI

Ceset, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılırken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.