Şanlıurfa'da hububat hasadı sonrası pamuk tarlalarında zararlı tehlikesi

Şanlıurfa’da buğday, arpa ve mercimek hasadının başlamasıyla birlikte tarımsal dengede değişim yaşanırken, zararlı böceklerin yeni yaşam alanı olarak pamuk tarlalarını seçmesi üretimde risk oluşturdu. Özellikle yoğun yağışların etkisiyle geciken hasat süreci, hem bitkisel hastalıkları hem de zararlı popülasyonunu artırdı.

YOĞUN YAĞIŞLAR TARIMSAL DENGEYİ BOZDU

Bölgede etkili olan uzun süreli yağışlar, hububat ürünlerinde hasat dönemini geciktirdi. Aynı zamanda pamuk ekili alanlarda kök çürüklüğü ve gelişim sorunları görülmeye başladı.

Toprak yapısının fazla nemli kalması, bitkilerin kök sistemini olumsuz etkileyerek verim kayıplarına zemin hazırladı.

ZARARLILAR HASAT EDİLEN TARLALARDAN PAMUĞA YÖNELİYOR

Uzmanlara göre hububat tarlalarında besin ve barınma imkânı azalan zararlı böcekler, yakın çevredeki yeşil alanlara yöneliyor.

Bu durumun özellikle pamuk tarlalarında ciddi ürün kayıplarına neden olabileceği belirtiliyor. Böcek yoğunluğunun artmasıyla birlikte doğru ilaçlama ve mücadele yöntemlerinin kritik önem taşıdığı ifade ediliyor.

UZMANLARDAN İLAÇLAMA VE TOPRAK BAKIMI UYARISI

Ziraat uzmanları, zararlıların kontrol altına alınmaması durumunda verim kaybının kaçınılmaz olacağını belirtti.

Ziraat Mühendisi Mehmet Bilgin, pamukta kök çürüklüğü ve kararma riskine dikkat çekerek, sertifikalı tohum kullanımı ve doğru toprak hazırlığının önemine vurgu yaptı.

“THRİPS MÜCADELESİ AKSATILMAMALI”

Bilgin, hububat hasadı sonrası zararlıların yeni alanlara yöneldiğini belirterek, “Buğday hasadı döneminde zararlılar yeşil bitki buldukları her alana geçer. Bu nedenle thrips mücadelesi aksatılmamalıdır” uyarısında bulundu.

TOPRAK ALTI TEHLİKESİ: LARVALAR PAMUKA ZARAR VERİYOR

Uzmanlar, geçmiş sezonlardan kalan bitki artıklarının toprakla yeterince karıştırılmamasının da ciddi risk oluşturduğunu ifade ediyor.

Toprak altında kalan mısır saplarında gelişen larvaların pamuk çıkışında kök ve gövdeye zarar vererek bitkinin kurumasına yol açtığı belirtildi.

ÇAPA VE TOPRAK HAVALANDIRMASI ÖNEMLİ

Ziraat Mühendisi Mehmet Ali Akkuş ise, aşırı yağışların köklerin nefes almasını engellediğini belirterek acil çapa yapılması gerektiğini söyledi.