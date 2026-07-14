Şanlıurfa'da inşaat asansörünün kopan halatı iki işçiyi canından etti

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde acı bir olay yaşandı.

Bir binanın dış cephe boyasını yapan işçilerin bulunduğu inşaat asansörünün halatı henüz bilinmeyen bir nedenle koptu.

AĞIR YARALANDILAR

Yaklaşık 5'inci kattan zemine düşen asansörde bulunan Muhammed Mustafa Toruntay ile Muhammed Kızılkan ağır yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İKİ İŞÇİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan iki işçi, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.