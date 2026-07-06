Şanlıurfa'da otomobil koyun sürüsüne daldı: 11 koyun telef oldu

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Şanlıurfa'da Siverek-Adıyaman karayolunun 20'nci kilometresinde, Kalınağaç Mahallesi yakınlarında Abuzer I. (20) idaresindeki 06 BVN 413 plakalı otomobil, yolun karşısına geçirilmeye çalışılan koyun sürüsüne çarptı.

3 KİŞİ YARALANDI

Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan Gülçin I. (53), Fadile I. (82) ve Poyraz D. (8) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

11 KÜÇÜKBAŞ HAYVAN TELEF OLDU

Kazada ayrıca sürüde bulunan 11 küçükbaş hayvan telef olurken, otomobilde de maddi hasar meydana geldi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.