Rize'de sıra dışı çözüm: Çay alım yerinin çatısı halı saha oldu

Rize'nin dağlık coğrafyası, zaman zaman yeni yaşam alanları ve sosyal tesislerin inşasında yaratıcı çözümleri de beraberinde getiriyor.

Çayeli ilçesine bağlı Büyükköy beldesinin Soğuksu Mahallesi'nde, spor yapmak isteyen gençler için uygun düz arazi bulunamayınca sıra dışı bir yöntem tercih edildi.

Mahalleye kazandırılan yeni çay alım yerinin çatısı değerlendirilerek futbol sahasına dönüştürüldü.

Ortaya çıkan proje, hem mahalle sakinlerinin hem de genç sporcuların beğenisini kazandı.

DÜZ ARAZİ BULUNAMAYINCA ÇATI DEĞERLENDİRİLDİ

Karadeniz'in engebeli arazi yapısı nedeniyle mahallede halı saha inşa edilebilecek uygun bir alan bulunamayınca, çözüm yeni yapılan çay alım yerinin çatısında bulundu.

Çelik konstrüksiyon üzerine inşa edilen yapının üst kısmı tel örgülerle çevrilirken, zemine suni çim kaplandı. Böylece kullanılmayan çatı alanı, mahalle halkının spor yapabileceği işlevsel bir halı sahaya dönüştürüldü.

GENÇLER TURNUVAYA BU SAHADA HAZIRLANACAK

Mahalle sakinleri, özellikle gençlerin güvenli bir ortamda spor yapabilmesi ve futbol turnuvalarına hazırlanabilmesi açısından projenin önemli bir ihtiyacı karşıladığını belirtiyor.

Geçtiğimiz yıl ilk kez düzenlenen Büyükköy Beldesi Futbol Turnuvası'nın mahallede büyük heyecan oluşturduğunu ifade eden Mustafa Durmuş, organizasyonun her yıl devam etmesini hedeflediklerini söyledi.

"HEDEFİMİZ BUNU FESTİVALE DÖNÜŞTÜRMEK"

Turnuvanın ilerleyen yıllarda daha geniş kapsamlı bir etkinliğe dönüşmesini arzuladıklarını belirten Mustafa Durmuş, şunları söyledi:

"Biz Büyükköy Vadisi olarak geçen yıl muhtarımız Ramazan Küçüksarı'nın teşvikleriyle bir futbol turnuvası düzenledik. Bunu her yıl sürdürmeyi planlıyoruz. Hatta ileride festivale dönüştürme hedefimiz de var. Mahalle olarak biz de turnuvaya katıldık. Bu yıl yine mücadele edeceğiz. Çok güzel bir organizasyon oluyor. Artık sahamız da var. Yeni futbolcular yetiştirmek istiyoruz. Bizden sonraki nesiller daha iyi futbol oynasın diye çalışıyoruz. Her türlü imkan sağlandı. Emeği geçen herkese, İl Gençlik ve Spor Müdürümüze ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a teşekkür ediyoruz."

GENÇLERİN YENİ BULUŞMA NOKTASI OLDU

Mahallede yaşayan gençlerden İbrahim Efe Durmuş da halı sahanın kendileri için büyük bir kazanım olduğunu dile getirdi.

Yeni sahanın hem spor yapma hem de turnuva hazırlıkları açısından önemli fırsatlar sunduğunu belirten Durmuş, "Köyümüz için çok güzel bir saha oldu. Gençler burada futbol oynayacak, biz de küçük yaşlardan itibaren kendimizi geliştireceğiz. Bu yıl düzenlenecek futbol turnuvasına da burada hazırlanacağız. Keşke daha önce yapılsaydı ama şimdi kazandırıldığı için çok mutluyuz. Bu projeyi hayata geçiren herkese teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

HEM ÇAY ÜRETİMİNE HEM SPORA HİZMET EDİYOR

Çay üretiminin önemli merkezlerinden biri olan bölgede, tarımsal amaçla inşa edilen bir yapının üst bölümünün spor alanı olarak değerlendirilmesi, alan kullanımında örnek bir uygulama olarak öne çıktı.

Mahalle sakinleri, gün içinde çay alım noktası olarak kullanılan yapının çatısındaki halı sahanın özellikle çocuklar ve gençler için güvenli bir sosyal yaşam alanı oluşturduğunu belirtirken, projenin benzer coğrafi koşullara sahip bölgeler için de ilham kaynağı olabileceğini ifade ediyor.