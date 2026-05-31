Şanlıurfa'da parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye amiri çıkardı
Akçakale ilçesinde bütün ekipler göreve gidince parmağına yüzük sıkışan vatandaşın yardımına itfaiye amiri koştu.
Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin
Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde parmağına taktığı yüzüğü çıkaramayan Vahap Akay, Akçakale Devlet Hastanesi acil servisine giderek doktorlardan yardım istedi.
Hastane görevlileri, yüzüğü çıkartmaları için itfaiye ekiplerine haber verdi.
İTFAİYE AMİRİ KOLLARI SIVADI
Boşta ekip olmayınca devreye itfaiye amiri Tahir Bozkurt girdi.
Malzemeleri yanına alan Bozkurt, hastaneye gelerek yüzüğü doktor nezaretinde çıkarttı.
İtfaiye amirinin bu hareketi, vatandaşlar tarafından büyük takdirle karşılandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)