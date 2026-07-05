Şanlıurfa'da terör operasyonu: 9 gözaltı
TKP/ML silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda yasaklı yayın ve örgütsel materyalin ele geçirildiği bildirildi.
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Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TKP/ML silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonlarda, örgüt üyesi oldukları değerlendirilen 9 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
YASAKLI YAYIN VE ÖRGÜTSEL MATERYALLER ELE GEÇİRİLDİ
Şüphelilerin adreslerinde gerçekleştirilen aramalarda çok sayıda yasaklı yayın ile örgütsel faaliyetlerde kullanıldığı değerlendirilen çeşitli materyaller ele geçirildi.
Ele geçirilen materyallere incelenmek üzere el konulurken, dijital materyaller üzerinde de kriminal inceleme yapılacağı öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)