Şarkıcı Demet Akalın tükendi! Konser tekliflerini reddediyor
Yoğun bir yaz programı olduğu bilinen ünlü şarkıcı Demet Akalın, şimdiden tükendi. Zor günler yaşadığını açıklayan ünlü isim artık yeni konser tekliflerini kabul etmediğini dile getirdi.
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Türk pop müziğinin en popüler isimlerinden Demet Akalın, yaz gelmeden programlarını doldurmuştu.
Kıbrıs'ta sahne aldığı konser öncesinde sağlığı ve kariyeriyle ilgili açıklamalarda bulunan
Çok yorulduğunu dile getiren Akalın, kendisini esprili bir ifadeyle "tükenmişlik sendromuna" yakalandığını da ifade etti.
"İŞ KABUL ETMİYORUM"
Akalın, ''Şu an alınmış işlerin dışında hiçbir iş kabul etmiyorum. Yorgunluğun başka bir seviyesindeyim. Bu şımarıklık da değil gerçekten çok yoruldum. İnsan üstü konser aldım.'' diye konuştu.
Sunuculuğunu yaptığı programın tamamlanmasına 6 bölüm kaldığını açıklayan Akalın, mevcut yoğunluğun kendisine uygun olmadığını dile getirdi.