Şarkıcı Demet Akalın tükendi! Konser tekliflerini reddediyor

Türk pop müziğinin en popüler isimlerinden Demet Akalın, yaz gelmeden programlarını doldurmuştu.

Kıbrıs'ta sahne aldığı konser öncesinde sağlığı ve kariyeriyle ilgili açıklamalarda bulunan

Çok yorulduğunu dile getiren Akalın, kendisini esprili bir ifadeyle "tükenmişlik sendromuna" yakalandığını da ifade etti.

"İŞ KABUL ETMİYORUM"

Akalın, ''Şu an alınmış işlerin dışında hiçbir iş kabul etmiyorum. Yorgunluğun başka bir seviyesindeyim. Bu şımarıklık da değil gerçekten çok yoruldum. İnsan üstü konser aldım.'' diye konuştu.

Sunuculuğunu yaptığı programın tamamlanmasına 6 bölüm kaldığını açıklayan Akalın, mevcut yoğunluğun kendisine uygun olmadığını dile getirdi.