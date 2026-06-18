Şarkıcı Nez'den estetik açıklaması: Benim ihtiyacım yokmuş

En son oyuncu Rüştü Onur Atilla ile yaşadığı aşk ile çok konuşulan ünlü şarkıcı Nez, bir dönemin en popüler isimlerindendi.

Dansı ve şarkılarıyla dikkatleri üzerine çeken ve uzun zamandır ortalıkta göremediğimi Nez, ortaya çıktı.

"ESTETİĞE İHTİYACIM YOKMUŞ"

Estetik doktoruna gittiğini açıklayan 47 yaşındaki şarkıcı, "Estetik doktoruna gittim. 'Senin ihtiyacın yok' diyerek gönderdi. Hiçbir yerime ihtiyaç yokmuş. Yüzümde sadece küçük dokunuşlar var." dedi.

"BOTOKSUM VAR"

Nez, "Hayata bir kere geliyoruz. Kendinizi nasıl iyi hissediyorsanız onu yapın. "Botoks yaptırdım. Estetik yaptırmadım. Bir gün olabilir." şeklinde konuştu.