Şaşırtan bir hikâye: Öldüğünü Google’dan Öğrenen Adam

“Okul” ve “Küçük Kıyamet” filmlerinin senaryolarını yazan Yücel, ödüllü öyküleri ile kendinden söz ettirmeye devam ediyor. Yücel’in resmettiği, on üç öyküden oluşan “Öldüğünü Google’dan Öğrenen Adam”da, düşler, gerçekler ve olası gelecekler arasında var olmaya çalışanlara ışık tutuyor. Sürükleyici bir dil ile şekillenen öyküler sayesinde okuyucu kendinden tarihsel izler bulacak nitelikte. Yazar, kalemi ile hem çağın getirdiklerini işliyor, hem de okuyucuya sorgulamanın ve sorgulanmanın zihinsel hazzını yaşatıyor. Yazarın yeni düş âlemi “Öldüğünü Google’dan Öğrenen Adam” ile sıra dışı bir dünyanın kapılarını açıyor.

ÖLDÜĞÜNÜ GOOGLE’DAN ÖĞRENEN ADAM

Yücel, mizahi bir dil ile yazdığı “Öldüğünü Google’dan Öğrenen Adam”ın konusunu günümüzden, rüyalardan ve kâbuslardan etkilenerek seçiyor. Aslında en derin korkularımız hayatımızın gerçeklerini oluşturmuyor mu? Yazar sadece romantik bir soru sormuyor okura, aynı zamanda uzak ya da yakın gelecekten haberler getirerek okuru şaşırtmayı başarıyor. Bu enstantaneler sayesinde sürekleyici bir dünyanın renklerine şahit olmamıza neden oluyor. Bu on üç öykü, aslında var olanla olacaklar arasındaki o mesafeyi kısaltıyor. Sıkı bir olay örgüsü, düş gücünün kuvvetiyle, zıt tatları bir araya getirip, muhteşem bir uyumla okuyucuya sunuyor. Yaratıcılığı hınzırlıkla buluşturan ancak sahicilikten de asla ödün vermeyen Yücel, edebiyat dünyamıza değerli bir eser daha kazandırıyor.

Tanıtım bülteninde şöyle bir açıklama da var:

“Öldüğümü Google’dan öğrendim. Evet, doğru okudunuz, öldüğümü, yaşayan bir organizma iken cesede dönüştüğümü, dünyada olduğumu düşünürken aslında çoktan tahtalıköyü boyladığımı,

bildiğiniz internetten öğrendim.

Doğu Yücel’in yeni kitabı üç bölümden oluşuyor: “Düş Gibi”, “Gerçek Gibi” ve “Gelecek Gibi”. Teknolojik gelişmeler, baş döndüren ilişkiler, dünyaya yön veren rastlantılar, hayat değiştiren absürtlükler, illallah dedirten meslekler ve birbirinden tuhaf karakterler...”

Doğu Yücel

Öldüğünü Google’dan Öğrenen Adam

Can Yay.

S.: 200

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Sonay Karaman

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