Savaşın başından bu yana Hürmüz Boğazı'ndan Türk sahipli 11 gemi güvenle geçti

ABD-İran savaşının yol açtığı Hürmüz Boğazı krizinde Türk gemilerinin güvenli geçişi konusunda önemli bir gelişme yaşandı.

Şubat'ta başlayan ABD-İsrail-İran savaşının ilk günlerinden itibaren İran, Hürmüz Boğazı’ndaki deniz trafiğini büyük ölçüde kısıtlamış, birçok geminin geçişini engellemiş ve bölgede ciddi bir lojistik tıkanıklık oluşmuştu.

TÜRK SAHİPLİ GEMİLER İÇİN DİPLOMASİ YÜRÜTÜLDÜ

Bu süreçte Körfez'de mahsur kalan Türk sahipli gemiler için Türkiye'nin diplomatik girişimleri yoğun şekilde devam etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hürmüz Boğazı ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

11 GEMİ GÜVENLE GEÇTİ

Bakan Uraloğlu, ABD-İran savaşının başından bu yana Türk sahipli 11 geminin Hürmüz Boğazı'nı güvenli şekilde geçerek körfezden ayrıldığını belirtti.

Uraloğlu, 7 geminin ise bekleyişinin devam ettiğini bildirdi.

"BÖLGEDEKİ GEMİLERLE SÜREKLİ TEMAS HALİNDEYİZ"

Bakan Uraloğlu'nun paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'ndeki gelişmeleri anbean takip ediyor, bölgedeki gemiler ve vatandaşlarımızla sürekli temas halinde bulunuyoruz.

Son olarak 21 Haziran sabahı 2 gemimizin terkiyle birlikte savaşın başlangıcından bu yana Türk sahipli 11 gemimiz Hürmüz Boğazı'nı güvenli şekilde geçerek Körfez'den ayrıldı.

"GÜVENLİK İÇİN TÜM TEDBİRLER ALINIYOR"

Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi’nde bulunan toplam 7 gemide 177 vatandaşımız görev yaparken, söz konusu gemilerden biri Türk bayrağı taşıyor.

Her koşulda vatandaşlarımızın ve gemilerimizin güvenliği için gerekli tüm tedbirleri almaya devam ediyoruz."