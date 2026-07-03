Deniz Göktaş'a tutuklama talebi

Türkiye'nin konuştuğu gösteri...

Deniz Göktaş, yaptığı gösteri ile gündeme oturdu ve birçok kişinin de tepkisini çekti.

Deniz Göktaş, Harbiye'de yaptığı ve YouTube'da yayımlanan 'Ölü Deniz' gösterisinde kullandığı ifadeler nedeniyle tepki topladı.

Göktaş "komedi" adı altında Kur’an-ı Kerim ile dalga geçti ve hakkında da soruşturma başlatıldı.

GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan Göktaş, dün yurt dışı dönüşü havalimanında gözaltına alındı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen Göktaş'ın savcılıktaki ifadesi devam ederken, emniyette verdiği ifadeye ulaşıldı.

Kur'an-ı Kerim'e ilişkin ifadelerinde bir kesimi kırmak gibi bir amacının bulunmadığını söyleyen Göktaş, üzerine atılı olan suçlamaları reddetti.

TUTUKLAMA TALEBİ

Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan Deniz Göktaş, 'Dini değerleri aşağılama' ve 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlarından tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

TATİLDEN PAYLAŞIM YAPMIŞTI

Göktaş, soruşturma öncesi tatile gitmiş ve "Merhabalar, bütün yıl hayal ettiğim gibi turnem ve kurgu biter bitmez arkadaşlarımın yanına 3 tişört 3 boxerla tatile geldim.

Bilmiyorum seyahat etmem ayıp bir şey mi ama istihbarat haberi gibi paylaşanlar 22 Haziran’da yüklü bir bedelli askerlik ücreti ödediğimi de görürler, uzun yıllar ülkede olacağım :) Türkiye’de olmamı gerektiren bir durum olursa ilk uçakla döneceğim, tişört sayısı zorluyor." demişti.

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Deniz Göktaş'ın emniyetteki ifadesi ortaya çıktı