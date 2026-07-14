Seda Sayan evlileri uyardı: Bekarları eve sokmayın

Dobra açıklamalarıyla bilinen Seda Sayan, YouTube'da yayınlanan Kafa TV programında evlilik ve ilişkilere dair yaptığı açıklamalarla dikkat çekmeye devam ediyor.

Bu hafta da çiftleri uyaran Sayan'ın özellikle evli çiftlerin arkadaş çevresiyle ilgili yaptığı değerlendirme kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

"GELECEKSE EŞİYLE GELSİN"

Programda evliliklere ilişkin görüşlerini paylaşan Seda Sayan, şu ifadeleri kullandı: "Evliysen, kocanın bekar arkadaşını eve sokmayacaksın. Gelen eşiyle gelsin."

Sosyal medyada yoruma tutulan Sayan'ı bir kısım haklı bulurken bir kısım da sözlerini abartılı buldu.