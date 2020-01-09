Şehit askerlerin cenazeleri memleketlerinde defnedildi

Barış Pınarı Harekatı kapsamında, teröristlerden arındırılan Suriye’nin Resulayn kentinin Arbani köyündeki kontrol noktasına dün teröristler tarafından yapılan bombalı saldırı sonucunda, Astsubay Sinan Köse (25), Uzman Çavuş Erol Yanık (26), Uzman Onbaşı Halil Karakoç (25) ve Uzman Onbaşı Fatih Akbulut (25) şehit olmuştu.

ŞEHİTLERİN CENAZELERİ DEFNEDİLDİ

Saldırı sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Fatih Akbulut'un (26) cenazesi Mardin'in Midyat ilçesinde toprağa verildi.



Akbulut'un cenazesinde "kahrolsun PKK" ve "şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları atıldı.

Tören sırasında, şehidin 2 ay önce evlendiği eşi Funda, annesi Ayşe ve babası Mehmet Şerif Akbulut ile kardeşleri, tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

İKİ ŞEHİT MERSİN'DE DEFNEDİLDİ

Şehit olan Astsubay Çavuş Sinan Köse ve Uzman Onbaşı Halil Karakoç'un cenazeleri memleketleri Mersin'de toprağa verildi. Şehit Sinan Köse için Tarsus ilçesindeki Ulu Camisi'nde tören düzenlendi.





Köse'nin silah arkadaşı şehit Karakoç için de merkez Yenişehir ilçesindeki Muğdat Camisi'nde tören düzenlendi.

ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ EROL YANIK, GAZİANTEP'TE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Şehit olan Uzman Çavuş Erol Yanık'ın cenazesi ise memleketi Gaziantep'te toprağa verildi.

Nişanlısının kamuflajını giyerek cenazeye katılan Melek Şanlı, şehit Yanık'ın fotoğrafına bakıp nişan yüzüğünü gösterdi ve "Bak halen çıkarmadım, hep burada kalacak." dedi. Melek Şanlı, tören başlarken de tabutun başına geçerek, asker selamı verdi.



