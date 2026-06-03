Semih Kılıçsoy'dan tatil paylaşımı

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Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy, geçtiğimiz sezonu İtalya Serie A ekibi Cagliari'de kiralık olarak geçirmişti.

İtalyan ekibi istikrarsız bir performans ortaya koyan 20 yaşındaki genç futbolcunun 12 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmamaya karar verdi.

Semih Kılıçsoy, Cagliari'nin bu kararının ardından yeni sezonda Beşiktaş'a geri dönecek.

SEMİH TATİL SEZONUNU AÇTI

Formsuz grafiği nedeniyle Dünya Kupası kadrosunda da kendisine yer bulmayan Kılıçsoy, son olarak tatil paylaşımıyla gündeme geldi.

Kılıçsoy, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla tatile çıktı.

Öte yandan Cagliari'de geride kalan sezonda 25 maçta süre bulan Semih Kılıçsoy, 4 kez ağları havalandırdı.

Ayrıca Kılıçsoy son olarak Cagliari'nin 4 Nisan'da oynadığı maçta forma giydi.