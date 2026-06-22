Semiramis Pekkan köpeğiyle tatilde! Videosuna yorum yağdı

Geçtiğimiz yıl akciğer kanseri teşhisi konulan Semiramis Pekkan, tedavi sürecini başarıyla tatmamladı.

Eğlenmeyi ve tatil yapmayı seven Semiramis Pekkan, Bodrum'da geçirdiği tatille moral depoluyor.

Sosyal medyada aktif olan Pekkan, deniz ve güneş eşliğinde dinlenirken, keyifli anlarını da sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmayı sürdürüyor.

"TİNA İLE YÜZÜYORUZ"

Son olarak tekne tatilinden görüntüler yayınlayan 77 yaşındaki sanatçı, köpeği Tina ile birlikte denize girerek serinledi. Pekkan, neşeli anlarını paylaştığı gönderisine ise "Tina ve ben yüzüyoruz çocuklar" notunu düştü.