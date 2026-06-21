Senegal'de albinolar, podyumda önyargılara meydan okudu

Senegal'in başkenti Dakar'da düzenlenen anlamlı bir defile, yıllardır önyargılar ve dışlanmayla mücadele eden albinizmli bireylerin sesi oldu. Amatör albino mankenlerin podyuma çıktığı etkinlikte, hem yerel tasarımcıların koleksiyonları sergilendi hem de albinoların karşı karşıya kaldığı toplumsal sorunlara dikkat çekildi.

Dakar'ın Sicap Mbao banliyösünde açık havada gerçekleştirilen organizasyon, bölge halkının yoğun ilgisini gördü. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte podyuma çıkan mankenler, albinizmin bir eksiklik ya da farklılık nedeni olarak görülmemesi gerektiği mesajını verdi.

FARKINDALIK İÇİN MODAYI KULLANIYORLAR

Etkinliğin organizatörlüğünü üstlenen ve kendisi de albino olan moda tasarımcısı Diarra Diallo, kurucusu olduğu "Poune Fashion" markası aracılığıyla albinizm konusunda toplumsal bilinç oluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

2024 yılından bu yana benzer defileler düzenlediklerini belirten Diallo, albinoların günlük yaşamda karşılaştığı ayrımcılık ve önyargılara dikkat çekmek istediklerini ifade etti.

Albinizmin bir kusur ya da eksiklik olarak değerlendirilmemesi gerektiğini vurgulayan Diallo, bu tür organizasyonların albinizmli bireylerin kendilerini kabul etmelerine ve özgüven kazanmalarına katkı sağladığını dile getirdi.

"TOPLUMUN BAKIŞI DEĞİŞMEYE BAŞLADI"

Defilede yer alan amatör mankenlerden Mouhamadou Faliliou Diallo ise üç yıldır etkinliğe katıldığını belirterek, toplumun albinolara yönelik yaklaşımında olumlu yönde değişimler gözlemlediğini söyledi.

Kamuya açık alanlarda gerçekleştirilen etkinliklerin albinizmli bireylerle toplum arasındaki mesafeyi azalttığını ifade eden Diallo, insanların doğrudan iletişim kurdukça önyargılarının kırıldığını kaydetti.

Albino mankenler tarafından sergilenen tasarımlar izleyicilerden büyük alkış alırken, etkinlik yerel dans gösterileriyle sona erdi.

AFRİKA'DA AYRIMCILIK HÂLÂ BÜYÜK BİR SORUN

Uzmanlara göre albinizm, doğuştan gelen pigment eksikliği nedeniyle cilt, saç ve göz renginin normalden daha açık olmasına yol açan genetik bir durum olarak tanımlanıyor. Dünya genelinde yaklaşık her 17 bin ila 20 bin kişiden birinde görülen albinizm, Afrika kıtasında ise çok daha yaygın şekilde rastlanıyor. Kıtada her 5 bin ila 15 bin kişiden birinin albinizmli olduğu tahmin ediliyor.

Buna rağmen birçok Afrika ülkesinde albinolar hâlâ batıl inançların ve ayrımcı yaklaşımların hedefi olmayı sürdürüyor. Bazı bölgelerde "uğur" ya da "uğursuzluk" getirdiğine inanılan albinizmli bireyler, eğitimden istihdama kadar pek çok alanda dışlanmayla karşı karşıya kalıyor.

SOSYAL DIŞLANMA ÇOCUK YAŞLARDA BAŞLIYOR

İnsan hakları kuruluşlarının raporlarına göre albinoların bir kısmı aileleri tarafından dahi kabul görmüyor. Çocuk yaşlarda evlerinden uzaklaştırılan ya da toplumdan izole edilen bireyler, eğitim ve sosyal yaşam olanaklarından mahrum kalabiliyor.

Farkındalık etkinlikleri düzenleyen sivil toplum kuruluşları ve aktivistler ise albinizmin doğru tanınmasının, yanlış inanışların ortadan kaldırılması açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekiyor.

Yaklaşık 18 milyon nüfusa sahip Senegal'de 10 bin 500 civarında albinizmli bireyin yaşadığı tahmin edilirken, ülkede son yıllarda gerçekleştirilen sosyal farkındalık projelerinin albinolara yönelik toplumsal bakışı olumlu yönde değiştirmeye başladığı belirtiliyor.