Şenol Güneş: Beşiktaş'ın her zaman iyi olmasını istiyorum

Süper Lig'de şampiyonluk yarışından erken kopan ve sezonu 60 puanla dördüncü sırada tamamlayan, Türkiye Kupası hedefine de yarı finalde veda eden Beşiktaş'ta istikrarsız sonuçlar ayrılığı beraberinde getirmişti.

Başkan Serdal Adalı ve kurmaylarıyla Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya gelen Sergen Yalçın, karşılıklı anlaşarak görevinden ayrılmıştı.

"BENİM OLUP OLMAM HİÇ ÖNEMLİ DEĞİL"

Bu ayrılık sonrası teknik direktörlük için ismi geçen Şenol Güneş'le ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

Kartal Yiğit'e konuşan Şenol Güneş dikkat çeken ifadeler kullandı.

Şenol Güneş açıklamasında, "Beşiktaş için hayırlısı olsun, ben Beşiktaş'ın ekmeğini yedim. Beşiktaş'ın her zaman iyi olmasını istiyorum. Benim olup olmam hiç önemli değil, Beşiktaş iyi olsun. Başkana da, Önder hocaya da başarılar diliyorum. En iyi teknik direktörü bulur getirirler." dedi.

NELER OLMUŞTU?

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Sergen Yalçın ile yolların ayrılmasının ardından yaptığı açıklamada Şenol Güneş ile çalışmayı düşünmediğini dile getirmişti.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, "Ben Şenol hocayı çok severim. Ama Sergen hocadan sonra Şenol hoca ile çalışmayı düşünmüyorum. Yazılıyor, çiziliyor... Şenol Güneş'e de ayıp ediliyor. Aylardır ben telefonda dahi konuşmadım" ifadelerini kullanmıştı.

2 ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Beşiktaş'ın başında 241 maça çıkan Şenol Güneş; 2 Süper Lig şampiyonluğu yaşamıştı.