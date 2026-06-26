Şenol Güneş'ten Dünya Kupası değerlendirmesi: Beklentiyi çok büyüttük

A Milli Futbol Takımı'nın eski teknik direktörü Şenol Güneş, Türkiye'nin ABD'yi 3-2 yendiği karşılaşmanın ardından turnuva serüvenini değerlendirdi.

Dünya Kupası'na veda eden Milliler için son maçtaki galibiyeti moral kaynağı olarak gören Güneş, sahaya yansıyan tabloyu ve takımın yaşadığı sıkıntıları açık yüreklilikle ele aldı.

"MAÇA KÖTÜ BAŞLADIK"

Karşılaşmanın açılışından memnun olmayan Güneş, takımın sahip olduğu potansiyelin gerisinde kaldığını savundu:

“"Maça yine kötü başladık. Cesur olacaklar, yeteneklerini kullanmayı bilecekler. Bunları biliyorlar ama yerinde ve zamanında yapacaklar! Oyuncu önce kendini yönetecek! Yetenek ve yaratıcılık olarak ABD'den çok daha iyiyiz. Hücumda iyiydik ama daha iyisi olmalı! Bu yetmez."”

"YÖN KAYBI OLDU"

Deneyimli isim, takımın belirlediği rotadan uzaklaştığını belirterek toparlanmanın önemine değindi:

“"Hedeften sapma olunca, yön kaybı oldu. Rakip ister savunma, isterse hücum yapsın. Bizim takım, hepsine karşı başarılı olabilir. Duygusal kırılmalar oyuncularda ve hocada olabilir. Önemli olan bundan sonra ayağa kalmak."”

"ARDA GÜLER'E KATILIYORUM"

Güneş, vedanın getirdiği hayal kırıklığını galibiyetle hafifletmeye çalıştıklarını söyledi ve Arda Güler'in sözlerine destek verdi:

“"Dünya Kupası'na veda ettik, kızgınlığımızı ve moral bozukluğumuz son maçta 3 golle teselli ettik. Arda Güler'e katılıyorum. Üzülmeye hakkı yok oyuncuların. Bunu yönetecek. Bazen eleştiri, bazen takdir alacak. İnsanların tek beklentisi güzel futbol, hayal kırıklığımız bundan oldu."”

"HERKES AKLINI KENDİNE SAKLAYABİLİR"

Yöneltilecek soruları normal karşıladığını ifade eden teknik adam, eleştirinin yapıcı olması gerektiğini hatırlattı:

“"Bu maçtaki oyuncuların neden oynamadığı sorulacak, bu eleştiriler normal. Yeni oyuncuları kazanmak için çok çalışmak lazım. Hoca da bunu taramalı... Herkesin aklı var, herkes aklını kendine saklayabilir ama eleştirisini de yapsın."”

"BU MAÇI TEST OLARAK GÖRMEK LAZIM"

Uzaktan yediği gollerle gündeme gelen file bekçisini savunan Güneş, kaleci tartışmasına net bir yanıt verdi:

“"Uğurcan Çakır uzaktan goller yediği için tartışılıyor. Uğurcan Çakır, Türkiye'nin en iyi kalecisi. Uzaktan yediği goller tartışılacaktır ama Uğurcan bunların üstesinden gelir."”

"BEKLENTİYİ BÜYÜTTÜK"

ABD karşılaşmasını bir deneme zemini olarak değerlendiren Güneş, kadrodaki tercihleri ve kaçan fırsatları masaya yatırdı:

“"Nihayetinde Dünya Kupası'na veda ettik. Son müsabakayı kazanarak buruk ama moralimizi düzeltme şansımız var. Oyuncularımızın hedefte, karakterleri, oyunculukları bunu karşılayabilecek durumdaydı. Mesela 10 kişilik Paraguay'ı, Avustralya'yı rahat yenebilirdik. Tercihler tartışılır. Arda bundan da iyi oynayacak. Daha fazla sürdürülebilecek yaratıcılığı görebiliriz. Hücumda zaman zaman değişkenler oldu. Bugünkü maçı test maçı olarak görmek lazım. Rakibin de hemen hemen tüm oyuncuları değişmişti."”

"NE YAPTIĞINIZI BİLİN, GELECEĞİ PLANLAYIN"

Turnuva öncesi oluşan yüksek beklentinin takımı zorladığını anlatan Güneş, planlama ve liderlik eksikliğine dikkat çekti:

“"Hedefi çizerken nasıl bir hedefe gideceğimizi, motivasyonu yaparken nasıl yapacağımızı iyi planlamak lazım. O yanlışlar saha içinde, saha dışında var. Bir başarıyı elde etmek için liderlik, motivasyon, ekip çalışması önemlidir. Beklentiyi büyüttük, beklenmeyen şekilde şartlar önümüze çıktı. Öyle bir beklentiye girdik ki, finale geleceğiz. Avustralya'ya kaybettik, Paraguay'a kaybettik. Motivasyon olarak bir vizyon çizip onun etrafında birleşmek yerine, herkes kafasından bir şeyler söyledi. Takım içerisinde çalışanlar, yetkililer, yetkisizler, bir dağınıklık vardı. Bu maçta beklenti yok, oyuncular keyif almak için sahaya çıktılar. Üstümüze gereksiz aldığımız yükü üstümüzden attık bugün."”

Sözlerini birlik ve ortak akıl mesajıyla tamamlayan Güneş, geleceğe dönük şu ifadeleri kullandı:

“"Daha fazla destek, ortak düşünce, ortak çalışma bizi bir yere getirebilir. Bu tartışmayla, sorgulamayla, konuşmayla olacak bir şey. Ne yaptığınızı bilin, geleceği planlayın. Her gün yeni bir başlangıçtır."”