Serbest piyasada altın ve döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 46,4450 liradan, euro 53,4750 liradan güne başladı. Günün ilk saatlerinde ons altın 4 bin 300 dolar ve gram altın ise 6 bin 420 liradan fiyatlanıyor.
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Dün doların satış fiyatı 46,3170 lira, euronun satış fiyatı ise 53,8730 lira olmuştu.
Serbest piyasada 46,4430 liradan alınan dolar, 46,4450 liradan satılıyor.
Sabahın ilk saatlerinde 53,4730 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 53,4750 lira oldu.
ALTIN FİYATLARI
Ons altın, 4 bin 300 dolardan işlem görüyor.
Yurt içinde ise altın fiyatlar güne şöyle başladı:
Gram altın: 6 bin 420 lira
Çeyrek altın: 10 bin 882 lira
Cumhuriyet altını: 44 bin 326 lira
Tam altın: 43 bin 522 lira
Yarım altın: 21 bin 781 lira
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi