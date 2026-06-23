Ümit Dikbayır, CHP'den istifa etti

Kemal Kılıçdaroğlu, mutlak butlan sonrası yeniden CHP Genel Başkanı oldu.

Özgür Özel ve ekibi görevden ayrılırken, CHP'de de çift başlılık ortaya çıkmaya başladı.

İç kavgaları süren CHP'de Kılıçdaroğlu, hızla arınma sürecine geçmek istiyor.

Geçtiğimiz günlerde de bu kapsamda bazı ihraçlar için karar veren Kılıçdaroğlu yönetimi, Ümit Dikbayır ve Adnan Beker'i de ihraç etmeye hazırlanıyordu.

İKİ VEKİLE İHRAÇ YOLU

İyi Parti'den istifa ederek Özgür Özel'in genel başkanlığı döneminde CHP'ye katılan milletvekilleri Adnan Beker ile Ümit Dikbayır'ın, ihracı gündeme gelecek isimlerden ikisi olduğu belirtilmişti.

Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde polis müdahalesinin yaşandığı gün için "Adnan Beker ve militanlarının orada ne işi var?" ifadelerini kullanmıştı.

DİKBAYIR İSTİFA ETTİ

Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, 21 Ekim'de katıldığı CHP'den istifa ettiğini açıkladı.

Dikbayır, istifasını sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada duyurdu. Açıklamada şu sözlere verildi:

"KAMUOYUNA SAYGI İLE DUYURULUR"

“Bu kararımın sebebi Cumhuriyet Halk Partisi’nin tarihi, tabanı ya da değerleri değildir. İtirazım; bu partide en üst makamları işgal etmiş olmasına rağmen bugün hâlâ partiyi kendi kişisel hesaplarının, kırgınlıklarının ve siyasi hırslarının gölgesinden çıkaramayan anlayışadır.



Türkiye’nin sükûnete, akla ve sorumluluk duygusuna ihtiyacı varken; Cumhuriyet Halk Partisi’nin bir kişinin bitmeyen hesaplaşmalarının aracı hâline getirilmesini kabul etmiyorum.



Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu partinin makamları, şahsi ikbalin ve geçmişin rövanşlarının sahnesi olamaz.



Türkiye’ye umut olması gereken bir partinin, atanarak makama gelen bir kişinin kişisel hesaplaşmaları uğruna kutuplaşmanın, tasfiyelerin ve siyasi entrikaların içine sürüklenmesini doğru bulmuyorum.



Benim itirazım Cumhuriyet Halk Partisi'ne değil; Cumhuriyet’in mirasını kendi siyasi varlığını sürdürmenin aracı hâline getirenleredir.



Bu nedenle Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ediyorum.”

İYİ PARTİ'DEN AYRILIŞI VE DİSİPLİN SÜRECİ

Ümit Dikbayır, İyi Parti’de eski Genel Başkan Meral Akşener’in ailesinin banka hesaplarını incelettiği iddialarıyla gündeme gelmişti.

Tedbirli ve kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilen Dikbayır, partisinden ihraç edilmişti.

BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLLİĞİ VE AK PARTİ TEKLİFLERİ

Partisinden ihraç edildikten sonra bir süre bağımsız milletvekili olarak görev yapan Dikbayır, AK Parti’den üç defa teklif aldığını ancak bunları reddettiğini açıklamıştı.