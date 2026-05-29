Sevda Türküsev'den kadınların eşlerinin elini öpmelerine destek: O bir saygıdır

İlker Koç'un moderatörlüğünü yaptığı, Sevda Türküsev'in sosyal yaşama ve gündeme dair yorumlarıyla adından söz ettiren programda bu hafta da güncel konulara ilişkin konuşuldu.

Bu hafta üçüncü günüyle devam eden Kurban Bayramı'na ilişkin konuşan Sevda Türküsev, bayram adetlerini masaya yatırdı.

"KADININ, KOCASININ ELİNİ ÖPMESİ SAYGIDIR"

Gelenekselliği savunan ve insanların köklerinden kopmaması gerektiğini belirten Sevda Türküsev, bayramlarda, kandillerde kadınların eşlerinin ellerini öpme adetini ele aldı.

Bu adeti bazı kesimlerin olumsuz yorumlamasını eleştiren Türküsev, "Bir kadının kocasının elini öpmesi bir saygı hareketidir." dedi.

"KÜLTÜRÜMÜZÜ KÖTÜ BİR ŞEYMİŞ GİBİ LANSE ETTİLER"

Bu adetin özellikle seküler kesimlerce 'garip' olarak adlandırılmasına tepki gösteren Türküsev, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada eşinin elini öptüğü bir videoyu yayımlayan Kadriye Olgar örneğini verdi.

Bunun kötü bir şeymiş gibi lanse edildiğini dile getiren Türküsev, "Çok güzel bir şey ama bu kadın-erkek eşitliği adı altında güzel kültürümüzü, adetimizi böyle sanki kötü bir şeymiş gibi lanse ettiler." dedi.

SEDA SAYAN'DAN TÜRKÜSEV'İN SÖZLERİNE DESTEK

Ünlü sanatçı Seda Sayan da Türküsev'in bu yorumuna destek verdi.

Sayan videoya yaptığı yorumda şu sözleri kullandı:

"Elini öptüğünüz kocanız sizin ayağınızı öper."

"EVİN REİSİ ERKEKTİR AMA HAYATIN RUHU KADINDIR"

Türküsev yorumlarında ayrıca şu sözleri kullandı:

“Bir kadının bayramlarda, kandillerde kocasının elini öpmesi garip bir şey değil. Kadriye Olgar mesela geçen bayram kocasının elini öptüğü bir video paylaştı. Şimdi o paylaştığı zaman seküler bir kesim hiçbir şey demiyorlar. Ben bunu dediğim zaman kıyamet kopuyor.



Bir kadının kocasının elini öpmesi, kocası karşısında alçalması veya ondan eksikmiş gibi veya kocası diktatörmüş gibi değil. O bir saygı. Biz kadınlar özgür olmasın demiyoruz. Ben de özgür bir kadınım ama evliyken ben de eşimin elini öpüyordum; bayramlarda, kandillerde.



Çok güzel bir şey ama bu kadın-erkek eşitliği adı altında güzel kültürümüzü, adetimizi böyle sanki kötü bir şeymiş gibi lanse ettiler. Bu sebeple bayramlarda küçükler büyüklerin elini öper; karı koca da olsan, sen öpeceksin. Kadın erkekten büyük de olsa evin reisi bana göre erkektir ama evin hakimi, hayatın ruhu kadındır.”