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Sevgililik teklifini kabul etmeyince hastanelik etti

Adana'da H.G., otomobille gezintiye çıktığı H.K. adlı kadının bacağına, sevgili olma teklifini reddedince şırınga içindeki sıvıyı enjekte etti.

DHA | 06.03.2019 - 10:02..
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H.K. ile arkadaşı H.G., otomobille gezintiye çıktı. H.G., genç kadına sevgili olmak istediğini söyledi. Ancak H.K. olumsuz yanıt verdi. Bunun üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Bu sırada H.G., kız arkadaşının bacağına şırınga içerisindeki bir sıvıyı enjekte etti.

TEDAVİYE ALINDI

Genç kadın, can havliyle kendini otomobilden attı. H.G. ise kaçtı. Baygın haldeki H.K.'yi görenler, sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırılan H.K., tedaviye alındı.

Sevgililik teklifini kabul etmeyince hastanelik etti

SIVININ NE OLDUĞU İNCELENİYOR

Doktorlar, genç kadının bacağına enjekte edilen sıvının ne olduğunu belirlemeye çalışırken, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro ekipleri, H.G.'yi yakaladı. Polis, şüphelinin otomobilinde olayla kullanılan şırıngayı da buldu.

Sevgililik teklifini kabul etmeyince hastanelik etti

TUTUKLANDI

Genç kadın polise verdiği ifadesinde, "H., bana saplantılı derecede aşıkmış. Kavga ettik, bacağıma bir şey şırınga etti." dedi.

Şüpheli ise genç kadını suçlayarak, "Şırıngayı önce kendine sonra bana sapladı." diye konuştu. H.K., tedavisinin ardından taburcu edildi. Şüpheli ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece, 'öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.


Sevgililik teklifini kabul etmeyince hastanelik etti

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